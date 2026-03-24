韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が、甲子園球場で開催されているセンバツ高校野球大会で、188球を投じた投手に対する日本メディアの報道姿勢を疑問視した。「10回188球の酷使、本当に起きたことなのか」同メディアが注目したのは、22日に行われた大垣日大高対近江高戦だ。試合は0−0のまま9回を終え延長戦に突入した。延長戦は無死1、2塁からのタイブレーク方式で行われ、延長10回に大垣日大高が、1死2、3塁のチャンスにタイムリ