フィギュアスケート世界選手権フィギュアスケートの世界選手権は現地24日、チェコのプラハで開幕する。ミラノ・コルティナ五輪を沸かせたメダリストたちが出場する中で、「TEAM JAPAN」公式SNSに載せられた“予告メッセージ”に涙するファンが続出した。「TEAM JAPAN」公式Xの投稿に綴られていたのは「ラストダンス」の6文字。今季限りで引退を表明している坂本花織（シスメックス）に関する投稿で、「ISU 世界フィギュアスケー