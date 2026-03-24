アイドルグループ・SDN48の元メンバーのKONAN(41)が23日、自身のインスタグラムを更新。タレント・手島優とランチに出かけたことを明かした。 【写真】“41歳で出産”仲間にかつての人気グラドルすっかりママの顔 テレビ東京系「おねがい!マスカット」で結成された「恵比寿マスカッツ」のメンバーとしても活躍したKONAN。昨年5月にはインスタグラムで、フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげで