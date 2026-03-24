2026年4月24日より、長崎・ハウステンボスにて『エヴァンゲリオン』との大型コラボレーション「迎撃要塞都市 ハウステンボス」が開催されます。今回は、ハウステンボスでチーズグルメが堪能できるアトラクションタウンのレストラン「チーズワーフ1階」で提供される特別コラボメニューを紹介します。 『エヴァンゲリオン』×「迎撃要塞都市 ハウステンボス」チーズワーフ1階 コラボメニュー 画像提供：ハウステンボス