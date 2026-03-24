東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の1階ロビーラウンジ「シルフ」にて提供されている「スワンパフェ 〜あまおう苺〜」いちごの王様・あまおう苺を贅沢に使用し、グラスの中にきらめきを閉じ込めた華やかなパフェです☆ 浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」スワンパフェ 〜あまおう苺〜 価格：パフェ単品 2,500円(税込)／コーヒー・紅茶セット 3,200円(税込)販売期間