主演を市村正親、脚本・演出を渡辺えりが務めるミュージカル『シークレットステージ』が9月に上演することが決定。本作は、長きにわたり日本の演劇界を牽引してきた2人がタッグを組み作り出す完全新作書き下ろしオリジナルミュージカル。共演者には、中川晃教、影山優佳、東島京らが名を連ねる。【写真】市村正親×渡辺えりミュージカル『シークレットステージ』ビジュアル舞台芸術学院の先輩・後輩として出会い、互いの才能を