2026年4月24日より、長崎・ハウステンボスにて『エヴァンゲリオン』との大型コラボレーション「迎撃要塞都市 ハウステンボス」を開催！今回は、アトラクションタウンに突如として姿を現す「NERV佐世保支部 臨時移動販売車両」で提供される限定グルメを紹介します。 『エヴァンゲリオン』×「迎撃要塞都市 ハウステンボス」NERV佐世保支部 臨時移動販売車両 提供メニュー 画像提供：ハウステンボス 提供店舗：NERV佐