女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２５日に、第１２３話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ある日、トキ（郄石あかり）のもとにヘブン（トミー・バストウ）の死を知ったイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）が訪れる。居合わせた丈（杉田雷麟）が通訳をする中、ヘブンのことを悼むトキとイライザ。そんな中