２２日に行われた第９８回選抜高校野球大会の初戦で左手首付近を骨折した、山梨学院の最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（３年）が今大会中は出場しないことが２４日、決まった。同日に行われたチーム練習後、吉田洸二監督（５６）が取材に応じた。診断名は「（菰田は）左橈骨遠位端（とうこつえんいたん）骨折」。全治は不明だが、じん帯などは痛めていない。次戦の出場について「常識的に試合出場は難しい。ベンチは入る