2026年4月24日より、長崎・ハウステンボスにて『エヴァンゲリオン』との大型コラボレーション「迎撃要塞都市 ハウステンボス」が始動します。本イベントでは、日本唯一の8K巨大ドームスクリーンを使用したライドアトラクションを中心に、パーク全体でエヴァンゲリオンの世界観を楽しむことができます。今回は、特務機関「NERV佐世保支部」をモチーフにしたスタイリッシュなデザインや、初号機とハウステンボスの街並みが融合したキ