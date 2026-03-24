毎週月曜午後10時からBS-TBSで放送中の『町中華で飲ろうぜ』は4月から“町中華三期生”として出演者を新たに2人加えることを発表した。【写真】楽しそうに町中華で飲る玉袋筋太郎＆谷口彩菜＆鈴木美羽新たに加わるのは、共に俳優・タレント・モデルとして活躍する鈴木美羽と谷口彩菜。番組は4月から新作の放送を月に2本から3本に増やす。それに伴い、女性の出演者を2人採用した。今後は“町中華二期生”の樋口日奈と“町中華三