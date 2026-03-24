東宝は、ゴジラのオフィシャルストア「ゴジラ・ストア」全国6店舗で、全店共通の春季キャンペーン『HEAT RAY CAMPAIGN』（ヒートレイキャンペーン）を27日から開始する。【写真】モスラのイラストを描き下ろした樋口真嗣氏現在、国内で展開する「ゴジラ・ストア」は4月6日に九州地方初の新店舗「ゴジラ・ストア Hakata」が開業し、同日に「ゴジラ・ストア Umeda」が移転リニューアルオープンして、全6店舗体制となる。あわせて