大リーグ公式サイト「MLB.com」は23日（日本時間24日）、MVPやサイ・ヤング賞など今季の主要アワードに輝く選手を予想。ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手（31）が4年連続5度目のMVPに輝くと予想された。同サイトは57人の記者らにMVP、サイ・ヤング賞、新人王などを誰が受賞するか投票を依頼。その結果、ナ・リーグMVPは大谷が受賞するという予想結果が出た。大谷は昨シーズン途中に2度目の右肘手術から復帰。今季は開幕