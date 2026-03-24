ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』に出演する格闘家の白鳥大珠が、28日に東京・両国国技館で行われる『RISE ELDORADO 2026』に出場し、カピタン・ペッティンディーアカデミーと対戦する。【動画】元AKB48の美女と…何度も“大胆キス”する白鳥大珠試合に向けて練習に追い込む白鳥のインタビューが主催者より到着。熱いキスの連発で話題の『ラブパワーキングダム2』の反響についても語った。・今