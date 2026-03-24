お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也（55）が、23日放送のテレビ朝日系バラエティー『くりぃむナンタラ』（毎週月曜 後11：45）に出演。アンタッチャブル・柴田英嗣から、後輩ともめたエピソードを明かされた。【写真あり】上田にキレた…田代32、プロフィール柴田は「上田が一生ゆるさない人」というお題に、ピン芸人「田代32」を挙げた。くりぃむしちゅーが所属していた事務所の後輩で、『笑いの金メダル』などに出演