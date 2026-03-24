◇第98回選抜高校野球大会第6日大阪桐蔭4―0熊本工（2026年3月24日甲子園）熊本工の4番・井藤啓稀主将（3年）は身長1メートル88とチームメートの中で一際飛び抜けている左打者だ。そんな井藤が対峙したのは相手先発の川本晴大（2年）で身長は1メートル92。「自分より身長が高い選手と対戦するのは初めてでした」と振り返る。1点を追う初回2死一塁。いきなりチャンスで回ってきた。6球目の高め直球に手が出て空振り三振。