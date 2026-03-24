文部科学省は２４日、２０２７年度から主に高校２年生が使う教科書の検定結果を公表した。生成ＡＩ（人工知能）の特徴や、注意点を考えさせる新しい教材が相次いで盛り込まれた。今回は、現行の学習指導要領に基づく２回目の検定で、専門教科を除く８教科に２２社２００点の申請があった。２１社１９６点が合格し、誤った記述などに３７６０件の検定意見がついた。不合格は、令和書籍の歴史総合と世界史探究各１点と日本史探