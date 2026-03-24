ロッテは24日、ZOZOマリンスタジアムで全体練習を行い、右手人差し指を負傷したアンドレ・ジャクソン投手（29）と侍ジャパンの一員としてWBCに出場した種市篤暉投手（27）が再合流。ともにキャッチボールなどで汗を流した。練習後に取材に応じたジャクソンは「いい状態です。もう元通りになりました」と回復をアピール。22日にブルペン入りし、変化球も交えて約40球を投げたことも明かし、「順調ですよ。今は自分の投球を研ぎ