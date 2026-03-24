24日、東京都昭島市宮沢町に住む会社役員の男（31）が特殊詐欺（オレオレ詐欺）の疑いで新潟県警に逮捕されました。県警によりますと、男はほかの者と共謀の上、去年3月7日から18日までの間、共謀者らが複数回にわたって新潟県加茂市に住む当時70代の女性宅に息子を名乗って電話をかけ、「株の取引で儲けたが、申告をしていなくて税金がかかる」という趣旨で現金を支給必要としているうそを言い、東京都稲城市内の集合住宅に現金在