日本大学は２４日、林真理子理事長が任期満了となる６月末で退任すると発表した。３月１８日の理事長推薦委員会で、関泰一郎氏（現・生物資源科学部長）が後任の次期理事長候補者として推薦された。６月の臨時理事会で決定される。林理事長は２０２２年７月に、理事や理事長が脱税事件などで相次いで逮捕されたのを受けて就任。理事２４人のうち女性９人を登用するなど運営体制の改革に着手した。【日大の発表は以下の通り】