子ども向け自転車スクールを全国で展開するBicycle Academyは、SHIMANOとのパートナーシップを継続し、2026年度も協賛を受けて活動を進めることを発表した。両者は「次世代に正しい自転車文化と安全で楽しいライディング体験を届ける」ことを共通の目的とし、育成と安全教育の取り組みを強化していく方針だ。Bicycle Academyの生徒たち2025年度は横浜と龍ケ崎の2拠点で毎月定期スクールを開催し、新規入会40名、オリジナルウェア製