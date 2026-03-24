原宿系動画クリエイター・しなこが２４日、都内で行われた日清シスコ「遊んで食べてシリアルハピモニ☆ランド出発式」に登場した。シスコをイメージして赤ボーダーの長袖シャツで登場。イベントを盛り上げる「ハピモニ☆リーダー」に就任すると、「大好きなシリアルで、みんなの朝をさらに楽しくするような役割を任せていただける事を光栄に思っています」と喜んだ。自身の朝の過ごし方を聞かれると、「想像通りかもしれ