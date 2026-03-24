フィギュアスケート元世界女王で、２００６年トリノ五輪、１０年バンクーバー五輪代表の安藤美姫さんが、２２日放送のＡＢＥＭＡ「秘密のママ園」に出演した。以前の放送で１２歳の長女・ヒマワリさんもマスク姿で番組に出演したことが話題になった安藤さん。今回は長女と「小さい頃の元カレも知ってる」「私のパートナーだった人を覚えている」とオープンな関係性を築いていることも明かした。元ＡＫＢ４８でタレントの峯岸