デル・テクノロジーズは3月23日、独自に展開するゲーミングブランド「Alienware」におけるゲーミングノートＰＣ新製品として、「New Alienware 16x Aurora」「New Alienware 16 Area-51」「New Alienware 18 Area-51」の3製品を発表した。3月26日から販売を開始する。デル、AlienwareゲーミングノートPCにIntel Core Ultra 200HX Plus搭載モデル - 実機も見てきた特に強力な性能で高負荷なAAAゲームタイトルの快適なプレイを目指す