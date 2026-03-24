EU＝ヨーロッパ連合とオーストラリアは24日、自由貿易協定の締結で合意したと発表しました。お互いのほぼ全ての関税が撤廃されます。EUのフォンデアライエン委員長とオーストラリアのアルバニージー首相は24日、首都キャンベラで会談し、自由貿易協定の締結で合意したと発表しました。ロイター通信などによりますと、この協定によってEUとオーストラリアの間の関税のほぼ全てが撤廃されます。EUはオーストラリアへ輸出が今後10年間