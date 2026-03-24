アーセナルはカラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティに敗れ、4冠達成の夢が潰えた。聖地『ウェンブリー・スタジアム』での決戦に臨んだアーセナルだが、開始早々に訪れた決定機を相手GKジェームズ・トラッフォードの好セーブに阻まれると、その後は攻撃で良い形を作ることができず。60分にGKケパ・アリサバラガのファンブルから先制を許し、その4分後にもネットを揺らされ、0−2の敗戦で33年ぶりのリーグカップ制覇を逃