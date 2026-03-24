大井競馬所属の小野俊斗騎手（１９）＝宗方竹見厩舎＝は、４月１５日から５月６日までホッカイドウ競馬で期間限定騎乗する。小野騎手は２０２５年デビューの２年目。これまで通算１６９戦６勝、２着１回。現在は門別競馬場にて調教技術研修中（４月１４日まで）で、限定騎乗期間中の所属は門別・田中淳司厩舎。