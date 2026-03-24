INFORICHはこのほど、4月3日公開の映画『殺手#4』(キラー・ナンバー4)に、同社提供のモバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」が登場することを発表した。CHARGESPOTが映画『殺手#4』（キラー・ナンバー4）に登場香港のプロの殺し屋「キラー・ナンバー4」として生きるジェフリー・ガイが、自身の謎に満ちた過去の真実を追い求め、国境を越えて旅をする物語『殺手#4』。劇中では、キラー・ナンバー4が香港で渡された「