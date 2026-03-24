日本サッカー協会（JFA）は24日、株式会社電通と「サッカー日本代表放送権（2027〜2030）」に関する契約を締結することで基本合意したと発表した。JFAからの発表によると、本契約の対象期間は2027年1月1日から2030年12月31日までの4年間。JFAが権利を有する各日本代表戦の放送・配信を電通がサポートする形だ。今回の契約は、男子の日本代表だけでなく、なでしこジャパン（日本女子代表）、U−23日本代表、フットサル日本代