気象庁は4月から6月の天候の見通しを発表し、「全国的に気温が高くなる予想だ」として、早めに暑さへの備えをするよう呼びかけました。きょう発表された3か月予報によりますと、6月にかけて寒気と暖気の境目である偏西風が平年より北を流れるため、全国的に暖かい空気に覆われやすい見込みです。そのため、4月・5月・6月とも各月の平均気温は、全国的に平年より高くなる予想だということです。気象庁の担当者は「季節の進みが早く