フリーアナウンサーの高島彩（47）が24日、自身のインスタグラムを更新し、長女が小学校を卒業したことを報告した。「3月の想い出長女の卒業式」と12歳となった長女が小学校を卒業したことを報告した。「思いやり溢れるお友達と品格あふれる先生方に囲まれてとてもあたたかな卒業式でした」とつづった。「コロナ禍を経て、変化に対応する柔軟さと、自分たちの道を模索して進んでいく逞しさを身につけたのではないか