川崎フロンターレは24日、DF谷口栄斗の負傷について発表した。クラブの発表によると、谷口は今月18日（水）に行われた明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEAST第7節の東京ヴェルディ戦で負傷し、左ハムストリング肉離れと診断されたとのこと。現時点で全治期間は明かされていない。谷口は1999年9月30日生まれの現在26歳で東京ヴェルディの下部組織出身。国士舘大学を経て2022年にトップチームデビューを飾り、4年