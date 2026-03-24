日本ハム・新庄剛志監督が２４日、エスコンフィールドの公式戦での看板直撃弾に１１１万円を贈る「ＳＨＩＮＪＯボードに当てて１１１万円をＧＥＴしま賞」の今季スポンサーを発表した。昨年の１３社から今年は２３社に大幅増。「本当に感謝します。ありがとうございます」と謝意を述べた。同賞は今年で３年目。過去２年で達成者はいない状況に「ファイターズの選手以外でも他のチームが当ててくれたら、負けゲームでも大喜びし