ヤマハ発動機は3月19日より、「XSR10周年記念キャンペーン」を公式Instagramにて開催している。ヤマハ発動機「XSR10周年記念キャンペーン」本キャンペーンは、「XSR900」の誕生10周年を記念して開催されるもので、オーナーやファンとともにXSRシリーズへのあふれる想いを共有し、その魅力をさらに高め合っていくための企画。ヤマハ発動機公式Instagram(@yamaha_bike)をフォローの上、これぞ「My XSR Life」を象徴する写真あるいは