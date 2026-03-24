「奥会津」と聞いてどのようなイメージを浮かべるだろうか。奥会津とは福島県南西部の只見川流域にある柳津町、三島町、金山町、昭和村、只見町、南会津町、檜枝岐村の5町2村を総称する広域地域だ。その周囲は1000mを超える山々に囲まれ、雪を抱く山岳地帯から森林、湖沼、渓谷、そして農村集落の里山まで多彩な自然と景観、そして日本の原風景を味わえる“壮大な田舎”だ。そこには古くから暮らしの中で育まれた伝統文化が息づき