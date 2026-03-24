タレントで実業家のボビー・オロゴンが、YouTubeチャンネル『トレイダーズ証券金融を、もっと面白く。』で公開された動画に出演。格闘技に挑戦していた頃のファイトマネーについて語った。ボビー・オロゴン○1試合のファイトマネーは?ボビーがタレント活動を始めたきっかけを振り返るなかで、「『からくりTV』で格闘技をやることになって」と話すと、渡部建(アンジャッシュ)は「『からくりTV』しか出てないの次がK-1?」「これは