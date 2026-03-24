老後の年金が毎月いくらもらえるのか、気になる人も多いでしょう。例えば、平均受給月額に近い15万円の年金をもらえる人はどの程度いるのでしょうか。本記事では、老齢厚生年金の平均受給月額や月額15万円以上の年金をもらえる人の割合などを解説します。 厚生年金（老齢基礎年金を含む）の平均受給月額は“約15万円” 厚生労働省の厚生年金保険・国民年金事業の概況によると、令和6年度末時点の厚生年金の平均年金月額は