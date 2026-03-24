震災とコロナの逆境を、新しい価値創出のチャンスに福島市西部に位置する土湯（つちゆ）温泉は、開湯から約1000年の歴史を持つ東北屈指の温泉地だ。磐梯朝日国立公園の豊かな自然の中に位置し、健康、美肌に効果がある温泉地として知られ、古くから「土湯十楽」と称されてきた名湯だ。また、温泉街を流れる荒川は長年にわたり水質日本一に選ばれている清流で、自然環境にも恵まれている。さらに、土湯こけしの発祥地としても知られ
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