HTB北海道テレビ放送の人気キャラクター「#onちゃん」が、7月にガチャに登場。話題のフロッキー仕様です!📢速報🎉HTB北海道テレビ放送の人気キャラクター「#onちゃん」のガチャが7月に発売決定❗️. ふわふわ質感のフロッキー仕様💗onちゃん本人も開発に協力したこだわりの逸品。発売をお楽しみに☺️ (@tartsPRより引用)onちゃんのフロッキーフィギュア、かわいいですね。右目は「o