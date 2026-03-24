『ぐりとぐら』や『魔女の宅急便』など、創作絵本や童話を販売する「福音館書店」が、このほど段ボール箱をリニューアル。公式オンラインストアで注文すると、かわいい箱で届くんです!✨お知らせです✨. 福音館書店の段ボールが新しくなりました!🎉🎉. 公式オンラインストアでのお届けに使用を開始しています🚚📦 (@Fukuinkan_PRより引用)『ぐりとぐら』の段ボール箱、とっても可愛いです