名古屋市東区で3月12日に見つかった不発弾は、4月19日に処理作業が行われます。 3月12日、東区葵のマンションの工事現場でアメリカ製の250キロ普通爆弾の不発弾が見つかりました。 名古屋市は24日の会議で、4月19日(日)午前10時から不発弾の処理作業を行うことを決めました。 当日は現場から半径約300メートルの範囲が避難対象区域に設定され、立ち入り禁止となるため、市は区域内の住民の避難場所を3カ所設置