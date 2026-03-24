【モデルプレス＝2026/03/24】元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドが3月24日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】紅白出演31歳歌手「スタイル良すぎ」美背中輝くオフショルドレス姿◆アイナ・ジ・エンド、美背中際立つバックショット披露アイナは25日放送のテレビ朝日『徹子の部屋』（13時〜）に出演することを告知をし、「徹子さんが背中のリボンを可愛いって