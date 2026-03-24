23日、都内で行われた「キッコーマン豆乳2026年度事業戦略＆新CM発表会」に、俳優の北川景子（39）が登壇した。現在、2児の母親である北川は新年度を迎えるにあたり、母親としての抱負を語った。【映像】ホワイトコーデ姿の北川景子（全身ショット）北川「上の娘が年長になる。幼稚園が最後の年になるので、私も生活を1日1日大切に一緒に過ごしたい。とにかく健康に気を使って生きていきたいと常に思っている。どんな仕事を今年