23日、都内で行われたサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」の新CM発表会に広瀬すず（27）、伊藤沙莉（31）、オダギリジョー（50）、津田健次郎（54）が登場した。【映像】広瀬すず“鬼の気持ち”で断捨離イベントでは、“一新”したビールにちなみ、「一新したいこと」について次のように明かした。伊藤「クローゼットの環境を変えたい。捨てたり、リサイクルに出してから『あ〜あれだった！』ってなることがあって、トラウマ