お笑いタレントのだいたひかるが23日に自身のアメブロを更新。息子の年少クラスの修了式に出席し、その成長に感動したことを明かした。【映像】柳原可奈子、脳性まひの6歳・長女の姿この日、だいたは「あっという間だった年少さん」と切り出し「最後の年少さん姿 焼き付けてきます」と息子の修了式へ向かうことを報告した。その後に更新したブログでは、修了式での息子のスピーチについて「スピーチの練習を、しているとは聞