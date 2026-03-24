高知県の浜田省司知事知事ら特別職の給与を引き上げる高知県条例が24日、県議会本会議で可決、成立した。引き上げは28年ぶり。4月から適用され、月額で知事が9万円増の131万円、副知事が7万円増の101万円となる。民間企業の賃上げ拡大に合わせ、県職員全体の給与を引き上げていることを踏まえた。県によると、知事の給与月額は47都道府県で現在は45番目だが、21番目前後になる見通し。最後に引き上げられた1998年は月130万円だ