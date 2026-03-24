女優で声優の戸田恵子が23日に自身のアメブロを更新。お笑いコンビ・ニッチェの『女芸人No.1決定戦 THE W』優勝を祝う食事会を開いたことを報告した。【映像】石川さゆり＆戸田恵子らの女子会の様子この日、戸田は「夜はニッチェの『THE W』優勝のお祝いの食事会したよー！」と報告し、ニッチェの2人との3ショットを公開。「お祝いしてくださる方々のラッシュらしく、嬉しい悲鳴のニッチェ！」と多忙な様子を明かし「ええ、え