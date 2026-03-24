台湾プロ野球・台鋼ホークスのチアリーダーで大人気のイーリー（一粒）が24日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬との白コーデ2ショットを投稿した。WBC台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36人で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」が結成された。リン・シャン、チュンチュン、など日本でも高い人気を誇るメンバーが参加。36人から選抜された12人が来日した。自身のインスタグ