タレントの堀ちえみが23日に自身のアメブロを更新。タレントで歌手の松本伊代、早見優、元アイドル歌手の石川秀美さんとの恒例の同期会を楽しんだことを報告した。【映像】堀ちえみのイメチェンショットや“施術後の姿”この日、堀は「本日の出掛けるスタイルです！」と切り出し「慣れないメイクした 同期会コーデ」と説明。インナーのニットやスカート、ジャケットなどのファッションアイテムを写真とともに紹介した。続け