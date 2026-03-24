「カモシカ先輩舐めんなよ！ 見ろよこの顔！ 余裕で10人は病院送りしてるって顔だぞ！」【動画】もぐもぐしながらにらみ？カモシカの“先輩顔”そんなコメントが添えられた動画が、Xで大きな反響を呼んでいます。投稿したのは、スキー場で雪崩管理に携わるXユーザー・少年さん（@MiniShounen）。動画は、雪に覆われた急斜面と、まばらに立つ枯れ木の風景から始まります。やがて、画面中央やや左の雪の中へーー次の瞬間、動物の足が